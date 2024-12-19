На трассах в нескольких областях Казахстана возобновили движение транспорта

Фото: Zakon.kz

19 декабря 2024 года в 06:00 на некоторых республиканских дорогах открыли автомобильное движение, сообщает Zakon.kz.

Актюбинская область: участок автодороги Самара-Шымкент км 526-702 (граница ЗКО – п. Маржанбулак);

на участке автодороги "Актобе-Мартук-гр.РФ" км 23-99 (АЗС "Экоойл" – гр. РФ);

на участке автодороги "Самара-Шымкент" км 776-1240 (г.Актобе – гр.Кызылординской области);

на участке автодороги Актобе-Атырау-гр.РФ км 12-250 (г.Актобе – с.Карауылгельды). Западно-Казахстанская область: участок автодороги Самара-Шымкент км 272-526 (п. Барбастау – граница Актюбинской области). Кызылординская область: на участке автодороги "Самара-Шымкент" км 1240-1357 (гр. Актюбинской области – г. Аральск). Ранее в Западно-Казахстанской области за два года отремонтирована 1 тыс. км дорог.



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