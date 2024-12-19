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Общество

На трассах в нескольких областях Казахстана возобновили движение транспорта

Закрытая трасса, закрыто, стоп, снегопад, метель, закрытая дорога, непогода, перекрытая дорога , фото - Новости Zakon.kz от 19.12.2024 06:40 Фото: Zakon.kz
19 декабря 2024 года в 06:00 на некоторых республиканских дорогах открыли автомобильное движение, сообщает Zakon.kz.

Актюбинская область:

  • участок автодороги Самара-Шымкент км 526-702 (граница ЗКО – п. Маржанбулак);
  • на участке автодороги "Актобе-Мартук-гр.РФ" км 23-99 (АЗС "Экоойл" – гр. РФ);
  • на участке автодороги "Самара-Шымкент" км 776-1240 (г.Актобе – гр.Кызылординской области);
  • на участке автодороги Актобе-Атырау-гр.РФ км 12-250 (г.Актобе – с.Карауылгельды).

Западно-Казахстанская область:

  • участок автодороги Самара-Шымкент км 272-526 (п. Барбастау – граница Актюбинской области).

Кызылординская область:

  • на участке автодороги "Самара-Шымкент" км 1240-1357 (гр. Актюбинской области – г. Аральск).

Ранее в Западно-Казахстанской области за два года отремонтирована 1 тыс. км дорог.

Аксинья Титова
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