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Общество

Грузовому транспорту ограничили движение на трассе, связывающей центр и север Казахстана

Скопление фур на границе, скопление грузовых машин на границе, скопление грузовиков на границе, фуры, фура, грузовые машины, грузовая машина, грузовик, грузовики, перевозка груза, груз, грузоперевозки, грузовые перевозки , фото - Новости Zakon.kz от 02.10.2026 17:55 Фото: Zakon.kz
Сегодня вводятся ограничения движения для грузового транспорта на автомобильной дороге республиканского значения, связывающей центр и север Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом предупредили в АО "НК "КазАвтоЖол":

"2 октября 2026 года в 17:00 в Северо-Казахстанской области в связи с проведением работ по текущему ремонту моста введено ограничение движения для грузового транспорта на автомобильной дороге республиканского значения KAZ13 "Жезказган – Аркалык – Петропавловск" на 875-м километре (в районе Покровского моста)".

Участников дорожного движения попросили учитывать данную информацию при планировании маршрута и соблюдать требования дорожных знаков.

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Остановка грузовика без "аварийки" едва не привела к трагедии на трассе Астана – Алматы

С 11 сентября 2026 года на трассе Алматы – Бишкек в районе Каскелена временно ограничили движение крупногабаритного и тяжеловесного транспорта. По данным "КазАвтоЖола", ограничение вводится на 25-м км дороги из-за монтажа монолитного пролетного строения транспортной развязки. Оно будет действовать до конца 2026 года.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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