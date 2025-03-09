12 гранат и более 3000 боеприпасов изъяли у казахстанцев за три дня

За три дня в Казахстане обнаружили более 30 схронов оружия и боеприпасов, в том числе 12 гранат, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе МВД РК поделились итогами оперативно-профилактического мероприятия "Қару".

"За три дня из незаконного оборота изъято 360 единиц различного огнестрельного оружия, 12 гранат и более трех тысяч боеприпасов. В числе изъятого оружия семь единиц числились похищенными, из которых четыре исчезли в ходе январских событий", – рассказал начальник Департамента криминальной полиции МВД Канат Нурмагамбетов.

Кроме того, полицейские изъяли шесть единиц ранее утерянного оружия, а также приняли 14 единиц оружия от казахстанцев, которые решили его добровольно сдать.

Также во время проведения операции правоохранители установили 120 фактов незаконного хранения и ношения огнестрельного оружия. К административной ответственности привлекли 200 человек.

Ранее в МВД рассказали, сколько оружия, в том числе похищенного во время январских событий, удалось найти и изъять из незаконного оборота за последние два года.