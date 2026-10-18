Гранаты, обрез и боеприпасы – опасный схрон обнаружили возле жилого дома в Алматы
По данным ведомства, тайник выявили сотрудники Управления по противодействию экстремизму совместно с коллегами из Медеуского районного управления полиции в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Қару".
Схрон находился прямо в частном секторе – вдоль дороги вблизи одного из жилых домов по улице Астраханской.
"Вдоль дороги обнаружили гладкоствольное ружье ТОЗ-25, переделанное под обрез, предмет, похожий на пистолет, а также боеприпасы различного калибра. Кроме того, изъяты гранаты, в том числе светошумовые, и другие предметы, представляющие потенциальную опасность", – говорится в сообщении ДП.
По данному факту уже возбудили уголовное дело. Весь изъятый арсенал направили на экспертизу.
Назначены соответствующие исследования, а оперативники устанавливают происхождение оружия, условия его хранения и лиц, причастных к созданию тайника.
Днем ранее полицейские обнаружили в горах Алматы на территории дачного массива в Медеуском районе заброшенное оружие и боеприпасы.