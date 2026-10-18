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Происшествия

Гранаты, обрез и боеприпасы – опасный схрон обнаружили возле жилого дома в Алматы

Машина полиции, полицейский автомобиль, полицейские, полиция, автомобиль полиции, полицейская машина, патрульная машина, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2026 17:15 Фото: unsplash
В Алматы сотрудники полиции в ходе спецоперации наткнулись на опасный схрон с целым арсеналом оружия и боеприпасов. Об этом 17 октября 2026 года рассказали в пресс-службе Департамента полиции города, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, тайник выявили сотрудники Управления по противодействию экстремизму совместно с коллегами из Медеуского районного управления полиции в рамках оперативно-профилактического мероприятия "Қару".

Схрон находился прямо в частном секторе – вдоль дороги вблизи одного из жилых домов по улице Астраханской.

"Вдоль дороги обнаружили гладкоствольное ружье ТОЗ-25, переделанное под обрез, предмет, похожий на пистолет, а также боеприпасы различного калибра. Кроме того, изъяты гранаты, в том числе светошумовые, и другие предметы, представляющие потенциальную опасность", – говорится в сообщении ДП.

По данному факту уже возбудили уголовное дело. Весь изъятый арсенал направили на экспертизу.

Назначены соответствующие исследования, а оперативники устанавливают происхождение оружия, условия его хранения и лиц, причастных к созданию тайника.

Днем ранее полицейские обнаружили в горах Алматы на территории дачного массива в Медеуском районе заброшенное оружие и боеприпасы.

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Канат Болысбек
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