Несовершеннолетний парень погиб в аварии в Алматы

Смертельная авария произошла 14 марта на развязке Сейфуллина – Жансугурова в Алматы, сообщает Zakon.kz.

Автомобиль Kia Seltos двигался по проспекту Сейфуллина в южном направлении.

Фото: Zakon.kz

На пересечении с улицей Ломоносова водитель решил совершить левый разворот.

Фото: Zakon.kz

В этот момент ему навстречу ехал мопед.

Фото: Zakon.kz

Водитель автомобиля стал разворачиваться, что, предположительно, стало неожиданностью для мопедиста.

Фото: Zakon.kz

В итоге Kia задела мопедиста, отчего парень вылетел и врезался в бетонное ограждение.

Фото: Zakon.kz

От полученных травм 17-летний мопедист погиб на месте, не дождавшись помощи медиков.

Фото: Zakon.kz

На данном участке временно ограничено движение.

Фото: Zakon.kz

На месте работают сотрудники дорожной полиции, криминалист, дознаватели.

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