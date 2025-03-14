Несовершеннолетний парень погиб в аварии в Алматы
Автомобиль Kia Seltos двигался по проспекту Сейфуллина в южном направлении.
Фото: Zakon.kz
На пересечении с улицей Ломоносова водитель решил совершить левый разворот.
Фото: Zakon.kz
В этот момент ему навстречу ехал мопед.
Фото: Zakon.kz
Водитель автомобиля стал разворачиваться, что, предположительно, стало неожиданностью для мопедиста.
Фото: Zakon.kz
В итоге Kia задела мопедиста, отчего парень вылетел и врезался в бетонное ограждение.
Фото: Zakon.kz
От полученных травм 17-летний мопедист погиб на месте, не дождавшись помощи медиков.
Фото: Zakon.kz
На данном участке временно ограничено движение.
Фото: Zakon.kz
На месте работают сотрудники дорожной полиции, криминалист, дознаватели.
Ранее сообщалось, что в Астане мальчик на тюбинге съехал с пандуса и оказался под колесами внедорожника.