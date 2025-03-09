Жуткое смертельное ДТП на трассе в Павлодарской области: машину разнесло в клочья

9 марта в Павлодарской области, на автодороге Павлодар – Семей, в 12 км от села Аккулы, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в областном департаменте полиции, в результате аварии водитель автомобиля Toyota Corolla Spacio скончалась в больнице.

По факту происшествия возбуждено уголовное дело. В настоящее время ведется расследование, устанавливаются обстоятельства и причины аварии.

Фото: ДП Павлодарской области

Департамент полиции напоминает участникам дорожного движения о важности соблюдения скоростного режима и внимательности на дороге, особенно в условиях изменяющейся погоды. Также подчеркивается необходимость регулярной проверки технического состояния транспортных средств для предотвращения подобных происшествий.

Ранее сообщалось о другом ДТП. В Алматы пешеход погиб под колесами микроавтобуса.