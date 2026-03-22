В жуткой аварии на трассе в области Жетысу пострадавшим потребовалась помощь спасателей

Фото: пресс-служба МЧС РК

Накануне в Коксуском районе на 215 км автодороги Алматы – Усть-Каменогорск вблизи села Алгабас произошло дорожно-транспортное происшествие. На месте столкнулись один грузовой и три легковых автомобиля, сообщает Zakon.kz.

В результате аварии пострадали два человека. "Силами спасателей из автомобиля был извлечен один зажатый человек, который передан бригаде скорой медицинской помощи", – говорится в сообщении. МЧС призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения. Ранее сообщалось, что три человека погибли в страшном ДТП в Алматы.

