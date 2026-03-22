В жуткой аварии на трассе в области Жетысу пострадавшим потребовалась помощь спасателей
Фото: пресс-служба МЧС РК
Накануне в Коксуском районе на 215 км автодороги Алматы – Усть-Каменогорск вблизи села Алгабас произошло дорожно-транспортное происшествие. На месте столкнулись один грузовой и три легковых автомобиля, сообщает Zakon.kz.
В результате аварии пострадали два человека.
"Силами спасателей из автомобиля был извлечен один зажатый человек, который передан бригаде скорой медицинской помощи", – говорится в сообщении.
МЧС призывает водителей строго соблюдать правила дорожного движения.
Ранее сообщалось, что три человека погибли в страшном ДТП в Алматы.
Поделитесь новостью
