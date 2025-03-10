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Происшествия

Спасатели помогли роженице добраться до врачей в ВКО

спасатели экстренно доставили роженицу в больницу в ВКО, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2025 20:37 Фото: пресс-служба МЧС РК
На пульт 112 поступило сообщение от оператора станции скорой медицинской помощи о том, что в селе Карой Маркакольского района ВКО требуется помощь в транспортировке роженицы, сообщает Zakon.kz.

Так как из-за непогоды проезд для кареты скорой помощи был затруднен, сотрудники МЧС выдвинулись на технике повышенной проходимости, прихватив с собой фельдшера.

"Добравшись до места вызова, спасатели транспортировали женщину с ее близкими до бригады скорой медицинской помощи, ожидающей ее на безопасном участке дороги, и благополучно передали пациентку врачам", – рассказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что 40 пассажиров рейсового автобуса застряли на трассе около Караганды во время снежной бури.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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