Спасатели помогли роженице добраться до врачей в ВКО

На пульт 112 поступило сообщение от оператора станции скорой медицинской помощи о том, что в селе Карой Маркакольского района ВКО требуется помощь в транспортировке роженицы, сообщает Zakon.kz.

Так как из-за непогоды проезд для кареты скорой помощи был затруднен, сотрудники МЧС выдвинулись на технике повышенной проходимости, прихватив с собой фельдшера.

"Добравшись до места вызова, спасатели транспортировали женщину с ее близкими до бригады скорой медицинской помощи, ожидающей ее на безопасном участке дороги, и благополучно передали пациентку врачам", – рассказали в министерстве.

Ранее сообщалось, что 40 пассажиров рейсового автобуса застряли на трассе около Караганды во время снежной бури.