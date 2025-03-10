40 пассажиров рейсового автобуса застряли на трассе около Караганды во время снежной бури

На пульт 112 Карагандинской области поступило сообщение от водителя рейсового автобуса о том, что по пути следования он попал в снежный перемет в Осакаровском районе и не может продолжать движение, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МЧС РК, на место вызова незамедлительно была направлена специальная техника высокой проходимости, на которой 40 пассажиров, среди них был один ребенок, были благополучно доставлены на железнодорожный вокзал поселка Осакаровка.

Спасатели призвали в случае возникновения чрезвычайной ситуации на автомобильном транспорте звонить по номеру 112!

Ранее сообщалось, что с утра 10 марта 2025 года на территории Астаны зафиксировали около 100 дорожно-транспортных происшествий. Причина – ухудшение погодных условий.