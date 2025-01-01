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Происшествия

Спасатели помогли доставить годовалого малыша до скорой помощи в Абайской области

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 01.01.2025 23:11 Фото: скриншот видео
На пульт связи пожарной части города Аягоза поступило сообщение о том, что требуется помощь для транспортировки из зимовки больного ребенка 2023 года рождения, сообщает Zakon.kz.

Получив сигнал, дежурная смена спасателей совместно с сотрудниками скорой помощи оперативно выдвинулись на специальном автотранспорте к малышу.

"В максимально возможное короткое время спасатели вместе с фельдшером добравшись до пациента, провели его осмотр и эвакуировали ребенка с родителем до трассы Алматы – Усть-Каменогорск, где их уже ожидала карета скорой помощи". Пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что минивэн с иностранцами застрял в сугробе на трассе около Хромтау.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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