Спасатели помогли доставить годовалого малыша до скорой помощи в Абайской области
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На пульт связи пожарной части города Аягоза поступило сообщение о том, что требуется помощь для транспортировки из зимовки больного ребенка 2023 года рождения, сообщает Zakon.kz.
Получив сигнал, дежурная смена спасателей совместно с сотрудниками скорой помощи оперативно выдвинулись на специальном автотранспорте к малышу.
"В максимально возможное короткое время спасатели вместе с фельдшером добравшись до пациента, провели его осмотр и эвакуировали ребенка с родителем до трассы Алматы – Усть-Каменогорск, где их уже ожидала карета скорой помощи". Пресс-служба МЧС РК
Ранее сообщалось, что минивэн с иностранцами застрял в сугробе на трассе около Хромтау.
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