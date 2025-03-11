Трагедия в Алматы: мать с ребенком выпали с 18-го этажа, малыш выжил

В Алматы проводится расследование после гибели 35-летней женщины и тяжелого травмирования ее четырехлетнего сына в результате падения с высоты, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 11 марта телеканал "КТК", трагедия произошла утром 9 марта в одном из жилых комплексов города. Около шести часов утра мать и ребенок выпали из окна 18-го этажа. Женщина скончалась на месте, мальчика с множественными травмами госпитализировали в Центр детской неотложной медицинской помощи.

"Ребенок 2021 года рождения доставлен в Центр детской неотложной медицинской помощи бригадой скорой помощи с множественными травмами, полученными в результате падения с высоты. Госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии. Состояние оценивается как крайне тяжелое, угрожающее жизни. Лечение получает в полном объеме", — сообщил заместитель директора медучреждения Курметбек Токтар.

Очевидцы рассказали, что на месте происшествия работали сотрудники полиции и медики.

"Я приехал ближе к восьми часам утра. Мы наблюдали сильную суматоху. К тому времени тело женщины уже забрали. Мы видели полицейских", — рассказал один из жителей комплекса.

Возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось о другом инциденте. Девочка-подросток выпала из окна многоэтажки в Астане.