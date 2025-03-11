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Происшествия

Трагедия в Алматы: мать с ребенком выпали с 18-го этажа, малыш выжил

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 00:05 Фото: Zakon.kz
В Алматы проводится расследование после гибели 35-летней женщины и тяжелого травмирования ее четырехлетнего сына в результате падения с высоты, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 11 марта телеканал "КТК", трагедия произошла утром 9 марта в одном из жилых комплексов города. Около шести часов утра мать и ребенок выпали из окна 18-го этажа. Женщина скончалась на месте, мальчика с множественными травмами госпитализировали в Центр детской неотложной медицинской помощи.

"Ребенок 2021 года рождения доставлен в Центр детской неотложной медицинской помощи бригадой скорой помощи с множественными травмами, полученными в результате падения с высоты. Госпитализирован в отделение реанимации и интенсивной терапии. Состояние оценивается как крайне тяжелое, угрожающее жизни. Лечение получает в полном объеме", — сообщил заместитель директора медучреждения Курметбек Токтар.

Очевидцы рассказали, что на месте происшествия работали сотрудники полиции и медики.

"Я приехал ближе к восьми часам утра. Мы наблюдали сильную суматоху. К тому времени тело женщины уже забрали. Мы видели полицейских", — рассказал один из жителей комплекса.

Возбуждено уголовное дело. Следователи выясняют обстоятельства случившегося. 

Ранее сообщалось о другом инциденте. Девочка-подросток выпала из окна многоэтажки в Астане. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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