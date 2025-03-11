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Происшествия

В Астане мальчик на тюбинге съехал с пандуса и оказался под колесами внедорожника

Скорая помощь, медицинская служба, машина скорой помощи, автомобиль скорой помощи, карета скорой помощи, бригада скорой помощи, скорая медицинская помощь, скорая медпомощь, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 00:34 Фото: пресс-служба акимата Алматы
В одном из жилых комплексов Астаны 10-летний ребенок, катаясь на тюбинге, скатился по дворовому пандусу и попал под колеса автомобиля Mitsubishi, сообщает Zakon.kz.

Как пишет 11 марта телеканал "КТК", подросток был госпитализирован, но после осмотра врачей отпущен домой.

"При осмотре внешние признаки ушибов у ребенка были. Общее состояние удовлетворительное. Проведено обследование в полном объеме: осмотрен травматологом, врачом-нейрохирургом. После осмотра ребенка с рекомендацией был отправлен домой под наблюдение амбулаторное", — заявил заместитель директора Многопрофильной городской детской больницы №2 Медет Нугманов.


Инцидент зафиксировали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как ребенок вместе с друзьями спускается с пандуса на тюбинге, в этот момент по проезжей части движется автомобиль, под который он попадает.

По данным полиции, в момент происшествия установленный у съезда шлагбаум был открыт, однако после инцидента спуск заградили металлической цепью.

По факту наезда на несовершеннолетнего проводится проверка, с родителями подростка проведена профилактическая беседа.

"Столичная полиция призывает водителей быть предельно внимательными на внутридворовых территориях, соблюдать скоростной режим. Кроме того, обращаемся к родителям с просьбой контролировать нахождение детей вблизи проезжей части, разъяснять им правила безопасности во дворах и на дорогах", — заявила старший инспектор пресс-службы ДП Астаны Аружан Бектасова.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Ребенок обварился кипятком из-за порыва на теплосети в Актау. 

Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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