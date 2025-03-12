Казахстанец чистил ружье и прострелил себе челюсть

Врачи спасли жизнь жителю Каскелена Алматинской области, который во время чистки ружья получил огнестрельное ранение нижней челюсти, сообщает Zakon.kz.

Об инциденте рассказали в Алматинской многопрофильной клинической больнице. Пациента экстренно госпитализировали. Врачи признаются, что огнестрельные ранения являются самыми серьезными и опасными травмами в области челюстно-лицевой хирургии.

"Мужчина поступил к нам с огнестрельным ранением нижней челюсти, полученным во время чистки собственного ружья. При поступлении в отделение челюстно-лицевой хирургии врачами было проведено первоначальное обследование и оценка состояния пациента. Скорость реагирования и предоставление экстренной помощи в таких ситуациях имеет критическое значение. Своевременное вмешательство позволяет не только снизить риск осложнений, но и значительно улучшить прогноз для госпитализированного", – пояснили в больнице.

Для устранения последствий травмы было необходимо извлечение пули, которая нанесла серьезные повреждения костным структурам нижней челюсти. Операцию провел врач челюстно-лицевой хирургии Бахытжан Шермахан. Он применил современные методы, позволяющие избежать развития воспалительного процесса.

"Во время операции была выполнена остеотомия (срез костных фрагментов), что значительно повысило шансы на восстановление. Операция прошла успешно, и пациенту была своевременно предоставлена необходимая постоперационная помощь. После вмешательства больной чувствует себя хорошо и находится под наблюдением специалистов". Бахытжан Шермахан

Бахытжан Шермахан отметил, что оперативное реагирование медиков на огнестрельные ранения, то есть своевременная транспортировка пациента в специализированное учреждение и качественная экстренная помощь, могут стать решающими факторами в восстановлении его здоровья.

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