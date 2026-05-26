Казахстанец случайно нашел культовое ружье с мировой историей

Житель Жанааркинского района области Улытау во время ремонта старого дома нашел легендарное ружье и обратился в местный полицейский участок, сообщает Zakon.kz.

В ходе проверки стало известно, что найденное оружие – легендарное гладкоствольное полуавтоматическое ружье Browning Auto-5, созданное знаменитым конструктором Джоном Мозесом Браунингом и занимающее особое место в мировой истории оружия.

"Данная модель была разработана в 1898 году, а в 1905 году официально принята на вооружение армейских подразделений и правоохранительных органов. Это оружие также активно использовалось в годы Второй мировой войны", – рассказали интересные данные стражи порядка.

Теперь по данному факту назначены соответствующие баллистические экспертизы.

Специалисты устанавливают точный год выпуска ружья и проверяют его на причастность к каким-либо преступлениям.

В пресс-службе Департамента полиции (ДП) области Улытау также напомнили важные правила.

"Граждане, добровольно сдавшие в полицию незаконно хранящееся оружие, боеприпасы или взрывчатые вещества, освобождаются от уголовной и административной ответственности, если в их действиях отсутствует состав иного преступления. При обнаружении подозрительных предметов незамедлительно сообщайте об этом по номеру 102".

