Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Вандалы повредили памятник воинам ВОВ в Акмолинской области

Вандалы повредили памятник в Акмолинской области, фото - Новости Zakon.kz от 03.11.2024 22:17 Фото: polisia.kz
Полиция установила личность подозреваемого в акте вандализма в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

26 октября стражи порядка зарегистрировали случай вандализма в Зерендиском районе: памятник воинам ВОВ был поврежден, с него были сорваны плитки и оставлены надписи. Полиция оперативно прибыла на место происшествия, провела осмотр и инициировала досудебное расследование.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен 38-летний местный житель, который дал признательные показания. В отношении него проводится досудебное расследование по статье 294 УК РК, устанавливаются все обстоятельства происшествия", – рассказали в пресс-службе ДП региона.

Ранее сообщалось, что больше 500 тысяч тенге заплатит вандал, разрушивший вазоны с цветами в Костанае.

Читайте также

гвардейцы помогли девочке
Трехлетняя девочка выжила благодаря помощи гвардейцев в Туркестане
Елена Беляева
МВД РК Акмолинская область 2024 год Штрафы Вандализм Полиция Вандализм
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Центр занятости населения, поиск работы, работа, биржа труда, рынок труда
Работающих пенсионеров хотят поставить перед выбором в Казахстане
Эксперт Дана Утеген
Что думает эксперт о передаче услуг ЦОНов в Казахстане предпринимателям
Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных
Новый вид мошенничества с садака: что важно знать казахстанцам
солнце
Земле угрожает гигантский солнечный протуберанец
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: