Вандалы повредили памятник воинам ВОВ в Акмолинской области
Фото: polisia.kz
Полиция установила личность подозреваемого в акте вандализма в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.
26 октября стражи порядка зарегистрировали случай вандализма в Зерендиском районе: памятник воинам ВОВ был поврежден, с него были сорваны плитки и оставлены надписи. Полиция оперативно прибыла на место происшествия, провела осмотр и инициировала досудебное расследование.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен 38-летний местный житель, который дал признательные показания. В отношении него проводится досудебное расследование по статье 294 УК РК, устанавливаются все обстоятельства происшествия", – рассказали в пресс-службе ДП региона.
Ранее сообщалось, что больше 500 тысяч тенге заплатит вандал, разрушивший вазоны с цветами в Костанае.
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