Вандалы повредили памятник воинам ВОВ в Акмолинской области

Полиция установила личность подозреваемого в акте вандализма в Акмолинской области, сообщает Zakon.kz.

26 октября стражи порядка зарегистрировали случай вандализма в Зерендиском районе: памятник воинам ВОВ был поврежден, с него были сорваны плитки и оставлены надписи. Полиция оперативно прибыла на место происшествия, провела осмотр и инициировала досудебное расследование.

"В ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен 38-летний местный житель, который дал признательные показания. В отношении него проводится досудебное расследование по статье 294 УК РК, устанавливаются все обстоятельства происшествия", – рассказали в пресс-службе ДП региона.

Ранее сообщалось, что больше 500 тысяч тенге заплатит вандал, разрушивший вазоны с цветами в Костанае.