Группу молодых мопедистов наказали за "беспредел на дорогах" Шымкента
Фото: Zakon.kz
18 молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет решили погонять по Шымкенту в ночное время. Их многочисленные нарушения зафиксировали инспекторы видеонаблюдения ЦОУ, сообщает Zakon.kz.
На задержание нарушителей ориентировали патрульных полицейских.
"Любители рискованной езды привлечены к административной ответственности по шести статьям. Транспортные средства, не соответствующие требованиям эксплуатации, отправлены на штрафстоянку. Соблюдайте правила дорожного движения – ваша безопасность в ваших руках!" – заявили в полиции.
Ранее сообщалось, как работают системы видеонаблюдения ПДД в разных странах мира.
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