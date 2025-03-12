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Происшествия

Группу молодых мопедистов наказали за "беспредел на дорогах" Шымкента

мопедистов наказали за нарушение ПДД в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 22:11 Фото: Zakon.kz
18 молодых людей в возрасте от 18 до 20 лет решили погонять по Шымкенту в ночное время. Их многочисленные нарушения зафиксировали инспекторы видеонаблюдения ЦОУ, сообщает Zakon.kz.

На задержание нарушителей ориентировали патрульных полицейских.

"Любители рискованной езды привлечены к административной ответственности по шести статьям. Транспортные средства, не соответствующие требованиям эксплуатации, отправлены на штрафстоянку. Соблюдайте правила дорожного движения – ваша безопасность в ваших руках!" – заявили в полиции.

Ранее сообщалось, как работают системы видеонаблюдения ПДД в разных странах мира.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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