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Кортеж без номеров устроил беспредел на автодорогах Туркестана

полиция, задержание, Туркестан, фото - Новости Zakon.kz от 15.10.2024 19:18 Фото: Polisia.kz.
Операторы видеонаблюдения ЦОУ Туркестанской области зафиксировали серьезные правонарушения со стороны водителей нескольких транспортных средств, сообщает Zakon.kz.


"Установлено, что на пересечении улиц Ж. Майкотова и Алматы более десяти автомобилей Lexus RX330, Hyundai Elantra, Daewoo Nexia, Lada, ВАЗ-2114, без государственных регистрационных номеров, двигались кортежем по проезжей части", – говорится в сообщении полиции.

Прибывший на место происшествия экипаж патрульной полиции призвал нарушителей остановиться. Однако те выполнять требования отказались. К патрульным прибыл еще один наряд полиции, с помощью которого удалось заблокировать кортеж. 


Все автомобили нарушителей  были помещены на штрафстоянку. Нарушителей привлекли к административной ответственности по нескольким статьям, включая управление транспортом без государственных регистрационных знаков и выезд на встречную полосу. Теперь они должны выплатить штрафы общей суммой в 140 тыс. тенге.

Ранее сотрудники Департамента полиции Алматы на основе материалов Центра оперативного управления (ЦОУ) составили видеоподборку, в которой показали, как мусорят некоторые жители мегаполиса.

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