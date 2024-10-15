Кортеж без номеров устроил беспредел на автодорогах Туркестана

Операторы видеонаблюдения ЦОУ Туркестанской области зафиксировали серьезные правонарушения со стороны водителей нескольких транспортных средств, сообщает Zakon.kz.





"Установлено, что на пересечении улиц Ж. Майкотова и Алматы более десяти автомобилей Lexus RX330, Hyundai Elantra, Daewoo Nexia, Lada, ВАЗ-2114, без государственных регистрационных номеров, двигались кортежем по проезжей части", – говорится в сообщении полиции.

Прибывший на место происшествия экипаж патрульной полиции призвал нарушителей остановиться. Однако те выполнять требования отказались. К патрульным прибыл еще один наряд полиции, с помощью которого удалось заблокировать кортеж.







Все автомобили нарушителей были помещены на штрафстоянку. Нарушителей привлекли к административной ответственности по нескольким статьям, включая управление транспортом без государственных регистрационных знаков и выезд на встречную полосу. Теперь они должны выплатить штрафы общей суммой в 140 тыс. тенге.

Ранее сотрудники Департамента полиции Алматы на основе материалов Центра оперативного управления (ЦОУ) составили видеоподборку, в которой показали, как мусорят некоторые жители мегаполиса.

