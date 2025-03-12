Боевой пистолет нашли у неоднократно судимого сельчанина в СКО
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В одном из районов Северо-Казахстанской области сотрудники управления криминальной полиции нашли у ранее судимого за разбой и грабеж мужчины пистолет с патронами. Сельчанин заявил, что пистолет нашел случайно, сообщает Zakon.kz.
По информации Петропавловск.news, 35-летний сельский житель ранее неоднократно был судим за кражу, угон и разбой. Стражи порядка изъяли пистолет ТТ и около 30 патронов к разным видам оружия.
Мужчина пояснил, что нашел оружие и решил оставить его у себя. Сейчас он находится под стражей, а пистолет на экспертизе. Полицейским предстоит выяснить, использовалось ли оружие в криминальных целях. А у односельчанина и ровесника задержанного полицейские нашли обрез одноствольного ружья ИЖ-18Е и 8 патронов к нему.
Хранение обреза также является уголовно наказуемым. Подозреваемым грозит от крупного штрафа до лишения свободы на срок до 5 лет.
Ранее сообщалось, что казахстанец чистил ружье и прострелил себе челюсть.
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