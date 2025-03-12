#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
489.15
533.47
5.64
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
489.15
533.47
5.64
Происшествия

Боевой пистолет нашли у неоднократно судимого сельчанина в СКО

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, оружие, пистолет полицейского, задержание, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2025 02:20 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В одном из районов Северо-Казахстанской области сотрудники управления криминальной полиции нашли у ранее судимого за разбой и грабеж мужчины пистолет с патронами. Сельчанин заявил, что пистолет нашел случайно, сообщает Zakon.kz.

По информации Петропавловск.news, 35-летний сельский житель ранее неоднократно был судим за кражу, угон и разбой. Стражи порядка изъяли пистолет ТТ и около 30 патронов к разным видам оружия.

Мужчина пояснил, что нашел оружие и решил оставить его у себя. Сейчас он находится под стражей, а пистолет на экспертизе. Полицейским предстоит выяснить, использовалось ли оружие в криминальных целях. А у односельчанина и ровесника задержанного полицейские нашли обрез одноствольного ружья ИЖ-18Е и 8 патронов к нему.

Хранение обреза также является уголовно наказуемым. Подозреваемым грозит от крупного штрафа до лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее сообщалось, что казахстанец чистил ружье и прострелил себе челюсть.

Аксинья Титова
Поделиться новостью
Читайте также
Талые воды затопили дорогу в Уральске, которая соединяет два микрорайона
Происшествия
23:49, 12 марта 2025
Талые воды затопили дорогу в Уральске, которая соединяет два микрорайона
Более полусотни жителей Туркестана отравились фастфудом из суши-бара
Происшествия
23:01, 12 марта 2025
Более полусотни жителей Туркестана отравились фастфудом из суши-бара
Ветврач из Костанайской области обвинил чиновников в том, что заразился бруцеллезом
Происшествия
22:38, 12 марта 2025
Ветврач из Костанайской области обвинил чиновников в том, что заразился бруцеллезом
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: