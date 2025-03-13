Почти 9 млн тенге заработали два друга на продаже поддельной водки в Костанае

В Костанае подпольные бизнесмены за год успели заработать почти девять млн тенге на продаже поддельной водочной продукции, сообщает Zakon.kz.

По данным "КТК", они разбавляли обычный спирт водой, доводя его до крепости водки в 40 градусов и продавали его под видом недорогих, но очень популярных марок водки. Производство два друга наладили в гараже.

Суд еще не вынес им наказание. Однако арестовали машину, на которой развозили суррогат, и изъяли множество доказательств.

Со слов оперуполномоченной ДЭР по Костанайской области Асемгуль Балжакаевой, в ходе обысков изъяты:

более одной тыс. литров спирта;

восемь тыс. бутылок водки марок "Родники Сибири", "Биткоин", "Чистое серебро", "Алтайские вершины", "Белый лебедь";

22 тыс. пустых бутылок;

27 тыс. крышек;

поддельные учетно-контрольные марки.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

А в суде Караганде 13 марта назвали нарушения на шахте Костенко, где погибли 46 человек.