#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
536.76
630.85
6.45
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
Послание Токаева - 2025
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+18°
$
536.76
630.85
6.45
Происшествия

Поддельное масло известного бренда на 7 млн тенге уничтожили в Шымкенте

Поддельное растительное масло обнаружили в Шымкенте, фото - Новости Zakon.kz от 10.09.2025 05:15 Фото: pixabay
В Шымкенте пресекли попытку введения в оборот поддельной продукции растительного масла под известным брендом на сумму почти семь млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Происхождение масла более 10 т установить не удалось, передает телеканал "Хабар". По предположению экспертов, в бутылках содержалось масло низкого качества, которое выдавали за продукцию популярного производителя.

Как рассказали в департаменте юстиции мегаполиса, контрафакт был обнаружен на одном из городских складов.

"Постановлением административного суда города Шымкент вынесено постановление, по которому данная изъятая продукция около 10 т подлежит уничтожению. Товарный знак "Маслозавод №1", который использовался без разрешения правообладателя. Сотрудниками департамента юстиции города Шымкент возбуждено 23 административных дела по данной статье", – прокомментировал руководитель городского филиала департамента юстиции Нурлан Серик.

Ранее департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу по Карагандинской области при координации прокуратуры пресечена контрабанда наркотических средств в крупном размере.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Алия Абди
Алия Абди
Читайте также
В Алматы на аль-Фараби BMW с молодыми людьми влетел в забор стройплощадки
Происшествия
01:05, 10 сентября 2025
В Алматы на аль-Фараби BMW с молодыми людьми влетел в забор стройплощадки
Пожар произошел в многоэтажке в самом центре левобережья Астаны
Происшествия
19:36, 09 сентября 2025
Пожар произошел в многоэтажке в самом центре левобережья Астаны
Парень погиб, выпав с балкона ЖК в Алматинской области
Происшествия
17:56, 09 сентября 2025
Парень погиб, выпав с балкона ЖК в Алматинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: