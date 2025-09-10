Поддельное масло известного бренда на 7 млн тенге уничтожили в Шымкенте

В Шымкенте пресекли попытку введения в оборот поддельной продукции растительного масла под известным брендом на сумму почти семь млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Происхождение масла более 10 т установить не удалось, передает телеканал "Хабар". По предположению экспертов, в бутылках содержалось масло низкого качества, которое выдавали за продукцию популярного производителя.

Как рассказали в департаменте юстиции мегаполиса, контрафакт был обнаружен на одном из городских складов.

"Постановлением административного суда города Шымкент вынесено постановление, по которому данная изъятая продукция около 10 т подлежит уничтожению. Товарный знак "Маслозавод №1", который использовался без разрешения правообладателя. Сотрудниками департамента юстиции города Шымкент возбуждено 23 административных дела по данной статье", – прокомментировал руководитель городского филиала департамента юстиции Нурлан Серик.

Ранее департаментом Агентства РК по финансовому мониторингу по Карагандинской области при координации прокуратуры пресечена контрабанда наркотических средств в крупном размере.