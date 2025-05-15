Свыше 200 преступников задержали в Казахстане по запросам полицейских СНГ

За четыре месяца 2025 года оперативники территориальных департаментов полиции при координации Департамента криминальной полиции МВД РК задержали 264 лица, находившихся в межгосударственном и международном розысках по линии МВД зарубежных стран, сообщает Zakon.kz.

Так, по данным пресс-службы МВД Казахстана, в Жамбылской области задержан 48-летний гражданин Республики Узбекистан, который в феврале в Ташкентской области в ходе семейной ссоры нанес своей супруге множественные телесные повреждения, повлекшие ее смерть. Там же задержан и водворен в изолятор временного содержания гражданин Кыргызстана. В 2022 году в российском городе Липецке он в ходе конфликта с применением ножа убил своего знакомого.

В Туркестанской области задержан и взят под стражу 71-летний мужчина, находившийся в розыске с 2003 года по подозрению в совершении убийства. В городе Алматы задержан и водворен в изолятор временного содержания узбекистанец, находившийся в межгосударственном розыске. В 2012 году в городе Чирчик он в ходе конфликта жестоко избил и задушил свою сожительницу.

"За пределами страны по запросам МВД Республики Казахстан разысканы 57 уголовных преступников", – говорится в сообщении.

Недавно в Алматинской области задержали группу скотокрадов.