Задержан работник КТЖ: подробности раскрыла полиция Павлодарской области

Работника ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки" задержали за сбыт наркотических средств. Об этом 14 марта 2025 года рассказали в Департаменте полиции Павлодарской области, сообщает Zakon.kz.

Из распространенного релиза следует, что двое жителей города, которые занимались распространением наркотиков, были задержаны в результате совместной работы сотрудников Управления по борьбе с организованной преступностью (УБОП) ДП Павлодарской области и прокуратуры.

"Установлено, что один из задержанных является действующим работником ТОО "КТЖ – Грузовые перевозки", который на пару со своим знакомым распространяли наркотики. В процессе обыска обнаружено и изъято около 700 гр. наркотических веществ, а также ювелирные электронные весы, электрошокер, пневматический пистолет, два ружья и боеприпасы". Пресс-служба ДП Павлодарской области

По данному факту полицией возбуждены уголовные дела по двум статьям Уголовного кодекса РК за незаконное изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, пересылку либо сбыт наркотических средств, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

"Подозреваемые взяты под стражу". Пресс-служба ДП Павлодарской области

Ранее сообщалось, что полиция Казахстана задержала 85 преступников из стран СНГ и дальнего зарубежья.