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Происшествия

В Алматы тушили пожар в квартире на седьмом этаже высотки

Пожар, огонь, возгорание, пожарный, пожарные, пожарная служба, пожарно-спасательный автомобиль, пожарная машина, пожарный автомобиль, фото - Новости Zakon.kz от 15.03.2025 10:18 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Утром 15 марта 2025 года в Алматы загорелась квартира, расположенная на седьмом этаже девятиэтажки в Алмалинском районе, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы ДЧС мегаполиса, инцидент случился в доме по улице Тлендиева:

"В 9:26 утра сотрудники ДЧС Алматы оперативно локализовали пожар. Ликвидировали огонь спустя 14 минут. По пострадавшим информация не поступала".

Жителей соседних квартир успели вывести во двор. Хозяин квартиры находился на месте происшествия.

10 марта сотрудники ДЧС Астаны тушили возгорание в трехэтажном здании, расположенном в столичном районе Байконыр. Пожару был присвоен повышенный ранг.

Андрей Дюсупов
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