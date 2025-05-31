Полицейские спасли мужчину в Экибастузе

30 мая около 19:30 в Экибастузе сотрудники полиции спасли мужчину, собиравшегося спрыгнуть с крыши девятиэтажного дома, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МВД РК, во время патрулирования стражи порядка заметили мужчину на крыше жилого дома по улице М. Ауэзова. Они незамедлительно поднялись наверх и, действуя решительно, успели схватить его, не позволив совершить роковой шаг.

"36-летнего гражданина доставили в безопасное место. В настоящее время его жизни ничего не угрожает", – говорится в сообщении.

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