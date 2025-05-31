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Происшествия

Полицейские спасли мужчину в Экибастузе

полицейские спасли мужчину в Экибастузе, фото - Новости Zakon.kz от 31.05.2025 08:41 Фото: Zakon.kz
30 мая около 19:30 в Экибастузе сотрудники полиции спасли мужчину, собиравшегося спрыгнуть с крыши девятиэтажного дома, сообщает Zakon.kz.

Как пишет пресс-служба МВД РК, во время патрулирования стражи порядка заметили мужчину на крыше жилого дома по улице М. Ауэзова. Они незамедлительно поднялись наверх и, действуя решительно, успели схватить его, не позволив совершить роковой шаг.

"36-летнего гражданина доставили в безопасное место. В настоящее время его жизни ничего не угрожает", – говорится в сообщении.

Ранее полиция помогла вернуть миллион тенге мужчине с ДЦП в Акмолинской области.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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