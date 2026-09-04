Казахстанца спустя 14 лет осудили за убийство и изнасилование пенсионерки
По данным irbistv.kz, в 2012 году 48-летний мужчина прогуливался по садоводству "Яблонька" в Павлодаре. Там он встретил 72-летнюю пенсионерку, напросился в гости. После употребления спиртного дважды надругался над дачницей, чтобы скрыть преступление задушил свою жертву.
Женщину нашли спустя несколько суток, а вот убийцу тогда не задержали. Но в 2023 году он совершил очередное преступление. В садоводстве "Строитель" между ним и 59-летней знакомой возник словесный конфликт, во время него павлодарец обмотал кофтой шею своей жертве.
"По совокупности уголовных правонарушений путем частичного сложения назначенных наказаний по данному приговору и приговору специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области от 19 сентября 2023 года к отбытию окончательно назначить наказание в виде лишения свободы, сроком на 20 лет", – огласила приговор судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Жанна Ныгыбаева.
При этом павлодарца освободили от ответственности за изнасилование в связи с истекшим сроком давности. Сейчас ему 62 года.
В Атырау местный житель тоже совершил несколько преступлений. Мужчина устроил драку при обыске и несколько раз ударил сержанта головой, находясь под следствием за прошлый скандал с захватом чужого автомобиля. За это он получил три года колонии.