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Общество

Казахстанца спустя 14 лет осудили за убийство и изнасилование пенсионерки

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 04.09.2026 05:14 Фото: pexels
Житель Павлодара в 2012 году надругался над 72-летней женщиной, чтобы скрыть это он убил ее. О его причастности к преступлению стало известно, когда он уже отбывал наказание за другое убийство, сообщает Zakon.kz.

По данным irbistv.kz, в 2012 году 48-летний мужчина прогуливался по садоводству "Яблонька" в Павлодаре. Там он встретил 72-летнюю пенсионерку, напросился в гости. После употребления спиртного дважды надругался над дачницей, чтобы скрыть преступление задушил свою жертву.

Женщину нашли спустя несколько суток, а вот убийцу тогда не задержали. Но в 2023 году он совершил очередное преступление. В садоводстве "Строитель" между ним и 59-летней знакомой возник словесный конфликт, во время него павлодарец обмотал кофтой шею своей жертве.

"По совокупности уголовных правонарушений путем частичного сложения назначенных наказаний по данному приговору и приговору специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области от 19 сентября 2023 года к отбытию окончательно назначить наказание в виде лишения свободы, сроком на 20 лет", – огласила приговор судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам Павлодарской области Жанна Ныгыбаева.

При этом павлодарца освободили от ответственности за изнасилование в связи с истекшим сроком давности. Сейчас ему 62 года.

В Атырау местный житель тоже совершил несколько преступлений. Мужчина устроил драку при обыске и несколько раз ударил сержанта головой, находясь под следствием за прошлый скандал с захватом чужого автомобиля. За это он получил три года колонии.

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Камила Салкымбаева
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