СТО вспыхнула в Алматы

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

В Алматы 17 декабря 2025 года произошел пожар на станции технического обслуживания (СТО) на пр. Рыскулова, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города, в 13:00 силы и средства ДЧС направили в Жетысуский район на сообщение о загоревшемся двухэтажном здании. "Прибывшие подразделения установили, что загорелась кровля СТО, создалась угроза распространения огня на рядом стоящее здание. Проведена разведка на наличие людей, введены стволы на тушение и защиту смежных помещений", – говорится в сообщении. Принятыми оперативными мерами в 13:22 пожар локализовали. Площадь возгорания составила 40 кв. м.

Утром 17 декабря в Астане произошел взрыв в загоревшемся гараже.

