#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
519.61
610.13
6.54
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Казахстан в сравнении
#Цены
#Спецпроекты
#Гордость Казахстана
#Казахмыс
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
519.61
610.13
6.54
Происшествия

СТО вспыхнула в Алматы

Пожар на складе, горящие склады, горящий склад, тушение склада, возгорание складских помещений, пожарный, пожарные, пожарная служба, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 17.12.2025 13:50 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Алматы 17 декабря 2025 года произошел пожар на станции технического обслуживания (СТО) на пр. Рыскулова, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) города, в 13:00 силы и средства ДЧС направили в Жетысуский район на сообщение о загоревшемся двухэтажном здании.

"Прибывшие подразделения установили, что загорелась кровля СТО, создалась угроза распространения огня на рядом стоящее здание. Проведена разведка на наличие людей, введены стволы на тушение и защиту смежных помещений", – говорится в сообщении.

Принятыми оперативными мерами в 13:22 пожар локализовали. Площадь возгорания составила 40 кв. м.


Утром 17 декабря в Астане произошел взрыв в загоревшемся гараже.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Раритетный "Жигули" спасли из пылающей СТО в Алматы
10:31, 26 ноября 2025
Раритетный "Жигули" спасли из пылающей СТО в Алматы
Крупный пожар на СТО ликвидировали в Алматы
17:12, 01 сентября 2025
Крупный пожар на СТО ликвидировали в Алматы
Стала известна причина черного дыма в северной части Алматы
11:44, 26 августа 2024
Стала известна причина черного дыма в северной части Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: