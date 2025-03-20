Отобрали автомобиль и требовали выкуп: вымогателей задержали в Актобе

В Актобе взяты под стражу несколько подозреваемых за вымогательство, сообщает Zakon.kz.

Как выяснилось, задержание проводили 17 марта. В операции участвовали сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью департамента полиции совместно с департаментом Комитета национальной безопасности (ДКНБ) по Актюбинской области.

Выяснилось, что ранее судимые граждане, используя ложные причины, отобрали автомобиль у жителя Актобе и потребовали выкуп в размере двух миллионов тенге.

"В ходе проведения комплекса мероприятий при передаче денежных средств подозреваемых задержали. Всего в органы внутренних дел доставлены 15 лиц, двое из которых водворены в изолятор временного содержания. При обыске у подозреваемых были изъяты газовый пистолет, несколько патронов, складной нож и деньги". Пресс-служба МВД РК

Ранее сообщалось, что казахстанец хотел развлечься с девушкой, а оказался в ловушке ценой 800 тысяч.