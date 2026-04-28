Банда вымогателей задержана в Казахстане

В Алматинской области задержана группа лиц, подозреваемых в вымогательстве и разбое, сообщает Zakon.kz.

По данным Департамента полиции Алматинской области, в ночь на 16-17 апреля в Талгарском районе подозреваемые по заранее разработанному плану заманили 28-летнего мужчину в безлюдное место. Там, угрожая ножом и применяя силу, они нанесли ему телесные повреждения, после чего насильно вывезли в горную местность.

Злоумышленники угрожали потерпевшему распространением ложной информации о якобы совершенных им незаконных действиях в правоохранительные органы и потребовали 10 млн тенге. Кроме того, они изъяли его автомобиль стоимостью около 17 млн тенге в качестве залога.

"В настоящее время проводится досудебное расследование. Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания", – говорится в сообщении.

