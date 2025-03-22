Мощный взрыв произошел на АЗС в Туркестанской области, два человека погибли, еще трое получили ожоги. Об этом Zakon.kz сообщили в областном ДЧС.

В ведомстве отметили, что ЧП произошло 21 марта. В 16:30 на пульт "112" ДЧС поступило сообщение о взрыве газовой колонки на автогазозаправочной станции (АГЗС) в селе Жаушыкум Шардаринского района.

"По прибытии спасателей было установлено, что взрыв произошел после столкновения легкового автомобиля с автогазозаправочной станцией. В результате повреждения произошла утечка газа из резервуара с последующим воспламенением газовоздушной смеси", – рассказали в ДЧС.

Огонь перекинулся на рядом припаркованный автомобиль. В результате происшествия два человека скончались на месте, трое получили ожоги.

Один пострадавший был госпитализирован сотрудниками медицинской службы, двое обратились за медицинской помощью самостоятельно. Силами ДЧС пожар был полностью ликвидирован.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Жилой дом разрушился от мощного взрыва в Талдыкоргане.