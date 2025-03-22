#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
502.83
545.37
5.95
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Наурызнама
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+15°
$
502.83
545.37
5.95
Происшествия

Мощный взрыв произошел на АЗС в Туркестанской области: два человека погибли

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, фото - Новости Zakon.kz от 22.03.2025 21:30 Фото: Zakon.kz
Мощный взрыв произошел на АЗС в Туркестанской области, два человека погибли, еще трое получили ожоги. Об этом Zakon.kz сообщили в областном ДЧС.

В ведомстве отметили, что ЧП произошло 21 марта. В 16:30 на пульт "112" ДЧС поступило сообщение о взрыве газовой колонки на автогазозаправочной станции (АГЗС) в селе Жаушыкум Шардаринского района.

"По прибытии спасателей было установлено, что взрыв произошел после столкновения легкового автомобиля с автогазозаправочной станцией. В результате повреждения произошла утечка газа из резервуара с последующим воспламенением газовоздушной смеси", – рассказали в ДЧС.

Огонь перекинулся на рядом припаркованный автомобиль. В результате происшествия два человека скончались на месте, трое получили ожоги.

Один пострадавший был госпитализирован сотрудниками медицинской службы, двое обратились за медицинской помощью самостоятельно. Силами ДЧС пожар был полностью ликвидирован.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Жилой дом разрушился от мощного взрыва в Талдыкоргане. 

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
Читайте также
Легковушка влетела в щит, автобус съехал с дороги: жесткое ДТП в центре Алматы
Происшествия
21:01, 22 марта 2025
Легковушка влетела в щит, автобус съехал с дороги: жесткое ДТП в центре Алматы
Вагон пассажирского поезда загорелся на железной дороге между Астаной и Карагандой
Происшествия
12:48, 22 марта 2025
Вагон пассажирского поезда загорелся на железной дороге между Астаной и Карагандой
Плюнули на полицейское авто ради видео в TikTok: в Кызылорде наказали девушку и подростка
Происшествия
11:07, 22 марта 2025
Плюнули на полицейское авто ради видео в TikTok: в Кызылорде наказали девушку и подростка
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: