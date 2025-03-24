В Астане рука женщины застряла в тестораскаточной машинке

На одном из производственных объектов в столичном районе Сарыарка рука рабочей оказалась зажата в тестораскаточной установке, сообщает Zakon.kz.

На помощь 41-летней женщине пришли спасатели оперативно-спасательного отряда, передает пресс-служба МЧС страны.

Фото: пресс-служба МЧС РК

С помощью специальных инструментов за короткое время они освободили руку пострадавшей. После чего она была передана работникам бригады скорой помощи для оказания необходимой медицинской помощи.

"МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности в быту", – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба МЧС РК

23 марта пожар произошел в многоэтажке на левом берегу Астаны. Удалось спасти около 60 человек.