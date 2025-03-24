В Астане рука женщины застряла в тестораскаточной машинке
Фото: pixabay
На одном из производственных объектов в столичном районе Сарыарка рука рабочей оказалась зажата в тестораскаточной установке, сообщает Zakon.kz.
На помощь 41-летней женщине пришли спасатели оперативно-спасательного отряда, передает пресс-служба МЧС страны.
Фото: пресс-служба МЧС РК
С помощью специальных инструментов за короткое время они освободили руку пострадавшей. После чего она была передана работникам бригады скорой помощи для оказания необходимой медицинской помощи.
"МЧС напоминает о необходимости соблюдения правил безопасности в быту", – говорится в сообщении.
Фото: пресс-служба МЧС РК
23 марта пожар произошел в многоэтажке на левом берегу Астаны. Удалось спасти около 60 человек.
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