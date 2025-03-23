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Происшествия

Пожар произошел в многоэтажке на левом берегу Астаны: спасены около 60 человек

Пожар, многоэтажка, Астана, фото - Новости Zakon.kz от 23.03.2025 22:37 Фото: pixabay
Сотрудники МЧС 23 марта эвакуировали и спасли около 60 человек, в том числе детей, при пожаре в жилом доме в районе Есиль города Астаны, сообщает Zakon.kz.

По данным МЧС, возгорание произошло в электрощитовой, расположенной между вторым и четвертым этажами многоэтажного жилого дома. Пожар сопровождался сильным задымлением.

"Пожарные оперативно прибыли на место, установили автолестницу и трехколенную лестницу. В ходе спасательных работ были выведены из опасной зоны 13 человек, из них шестеро – дети. Еще 45 человек, в том числе 12 детей, эвакуированы по лестничным маршам", – сообщили в ведомстве.

Возгорание ликвидировано. Причины пожара устанавливаются. Пострадавших, по предварительной информации, нет.

МЧС Казахстана призывает граждан соблюдать меры пожарной безопасности в быту.

Ранее сообщалось о другом происшествии. Сильный пожар произошел в двухэтажном кафе на набережной Актау. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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