Пожар произошел в многоэтажке на левом берегу Астаны: спасены около 60 человек
Фото: pixabay
Сотрудники МЧС 23 марта эвакуировали и спасли около 60 человек, в том числе детей, при пожаре в жилом доме в районе Есиль города Астаны, сообщает Zakon.kz.
По данным МЧС, возгорание произошло в электрощитовой, расположенной между вторым и четвертым этажами многоэтажного жилого дома. Пожар сопровождался сильным задымлением.
"Пожарные оперативно прибыли на место, установили автолестницу и трехколенную лестницу. В ходе спасательных работ были выведены из опасной зоны 13 человек, из них шестеро – дети. Еще 45 человек, в том числе 12 детей, эвакуированы по лестничным маршам", – сообщили в ведомстве.
Возгорание ликвидировано. Причины пожара устанавливаются. Пострадавших, по предварительной информации, нет.
МЧС Казахстана призывает граждан соблюдать меры пожарной безопасности в быту.
Ранее сообщалось о другом происшествии. Сильный пожар произошел в двухэтажном кафе на набережной Актау.
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