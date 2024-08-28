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Четыре человека застряли в лифте бизнес-центра в Астане

Четыре человека застряли в лифте бизнес-центра в Астане , фото - Новости Zakon.kz от 28.08.2024 18:58 Фото: pixabay
Столичные спасатели 28 августа пришли на помощь оказавшимся запертыми в лифте людям, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает МЧС РК, четыре человека остались заперты в лифте одного из бизнес-центров. 


"Прибывшие к месту вызова спасатели с помощью шансовых инструментов открыли двери лифта и помогли выбраться. В медицинской помощи они не нуждались", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют заменить старые лифты до середины февраля 2025 года. 

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