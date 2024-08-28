Четыре человека застряли в лифте бизнес-центра в Астане

Столичные спасатели 28 августа пришли на помощь оказавшимся запертыми в лифте людям, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает МЧС РК, четыре человека остались заперты в лифте одного из бизнес-центров.





"Прибывшие к месту вызова спасатели с помощью шансовых инструментов открыли двери лифта и помогли выбраться. В медицинской помощи они не нуждались", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют заменить старые лифты до середины февраля 2025 года.

