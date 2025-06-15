Любопытство сыграло злую шутку: ребенок засунул руку в тестораскаточную машинку в Астане

В Астане 10-летняя девочка случайно засунула руку в тестораскаточную машинку и не смогла достать. Находившиеся дома родители не смогли помочь, после чего обратились за помощью к спасателям, сообщает Zakon.kz.

На место прибыли спасатели, которые сначала успокоили ребенка и родителей, после чего один из спасателей приложил лед на руку ребенка и отвлекал ее, а другой в это время частично разобрал машинку и освободил пальцы.

"Девочка передана сотрудникам скорой медицинской помощи". Пресс-служба МЧС РК

Ранее сообщалось, что мама вызвала спасателей на помощь 13-летней дочери в Алматинской области.