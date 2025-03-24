В аэропорту Алматы объяснили задержку с выдачей билетов

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

В ночь на 24 марта 2025 года в соцсетях распространилась информация о техническом сбое и проблемах с интернетом в международном аэропорту Алматы. Пассажиры жаловались на задержку выдачи билетов. Сейчас все системы восстановлены, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе воздушной гавани прокомментировали ситуацию.

"Сегодня произошли временные сбои в сети интернет, которые повлияли на работу некоторых сервисов МАА. Специалисты оперативно устранили проблему, и уже к 06:00 все системы были успешно восстановлены и сейчас функционируют в штатном режиме". Пресс-служба аэропорта Алматы Ранее сообщалось, что самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в Баку.

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