В аэропорту Алматы объяснили задержку с выдачей билетов
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В ночь на 24 марта 2025 года в соцсетях распространилась информация о техническом сбое и проблемах с интернетом в международном аэропорту Алматы. Пассажиры жаловались на задержку выдачи билетов. Сейчас все системы восстановлены, сообщает Zakon.kz.
В пресс-службе воздушной гавани прокомментировали ситуацию.
"Сегодня произошли временные сбои в сети интернет, которые повлияли на работу некоторых сервисов МАА. Специалисты оперативно устранили проблему, и уже к 06:00 все системы были успешно восстановлены и сейчас функционируют в штатном режиме".Пресс-служба аэропорта Алматы
Ранее сообщалось, что самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в Баку.
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