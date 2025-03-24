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Происшествия

В аэропорту Алматы объяснили задержку с выдачей билетов

Аэропорт в Алматы, аэропорт Алматы, Алматинский аэропорт, здание аэропорта Алматы, парковка аэропорта Алматы, парковочные места в аэропорту Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 24.03.2025 11:49 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В ночь на 24 марта 2025 года в соцсетях распространилась информация о техническом сбое и проблемах с интернетом в международном аэропорту Алматы. Пассажиры жаловались на задержку выдачи билетов. Сейчас все системы восстановлены, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе воздушной гавани прокомментировали ситуацию. 

"Сегодня произошли временные сбои в сети интернет, которые повлияли на работу некоторых сервисов МАА. Специалисты оперативно устранили проблему, и уже к 06:00 все системы были успешно восстановлены и сейчас функционируют в штатном режиме".Пресс-служба аэропорта Алматы

Ранее сообщалось, что самолет Air Astana совершил вынужденную посадку в Баку.

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Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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