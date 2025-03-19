Землетрясение произошло в 300 км от Алматы
Фото: Zakon.kz
19 марта 2025 года в 300 километрах от Алматы казахстанские сейсмологи зарегистрировали землетрясение, сообщает Zakon.kz.
По данным Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований, в 16:40 по времени Астаны зарегистрировано землетрясение.
Очаг располагается на территории Китая в 301 км на юг от Алматы
"Расчетная интенсивность (в баллах) составила: на территории РК нет ощутимости", – сказано в сообщении.
Утром 12 марта на юге Казахстана произошло землетрясение, которое ощутили в двух районах.
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