От метели до пыльной бури: в Алматы и 13 областях объявили штормовое предупреждение

В Алматы и 13 областях Казахстана на 25 марта объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

25 марта на юге, в горных районах Алматинской области ожидаются осадки, ночью временами сильные осадки (дождь, снег), временами туман. Ветер северо-восточный, на западе, востоке области порывы 15-20 м/с. В Конаеве ночью ожидается туман. Ветер северо-восточный, временами порывы 15-20 м/с.

В Алматы ночью и утром ожидается туман.



В горных районах области Жетысу ожидаются осадки (дождь, снег). На востоке, в горных районах области ночью и утром туман. Ветер северо-восточный, на востоке, в центре, горных районах области порывы 15-20, в районе Алакольских озер временами 23-28 м/с. В Талдыкоргане ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 15-20 м/с. С 25 по 27 марта в горных и предгорных районах области ожидаются сильные осадки. Возможен сход склоновых стоков и повышение уровня воды в реках. Это может привести к разливам и подтоплению дорог, населенных пунктов и построек, особенно в пойменных зонах.

Ночью и утром на западе, севере Акмолинской области ожидается туман. С 25 по 27 марта в области ожидается подъем уровня воды на реках из-за талых вод с верховьев, полей и балок. Лед на водоемах продолжит ослабевать. Возможны превышения опасных уровней, что может привести к разливам и подтоплению дорог, населенных пунктов, жилых и хозяйственных построек.

На юге, севере, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер северо-восточный, на севере, в горных районах области 15-20 м/с. В Шымкенте ночью и утром ожидается гроза. 25-26 марта 2025 года в горных и предгорных районах области ожидаются сильные дожди. Возможен склоновый сток и повышение уровня воды в реках, что может привести к разливам и подтоплениям. При превышении опасных уровней сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, домов и дорог в пойменных зонах.

На севере, востоке, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются снег, метель, гололед. Ветер северо-западный, на западе, севере, юге области 15-20, порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске ожидаются снег, метель, гололед. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. В период 25-27 марта в связи с сохранением положительных дневных температур в области продолжится интенсивное снеготаяние, ожидается формирование талого и склонового стоков, подъемы уровней воды на реках и вскрытие рек от льда, не исключено образование заторов льда в руслах рек. При этом возможны разливы и подтопления.

Ночью и утром на севере, юге, в центре области Абай ожидаются снег, метель, гололед. Ветер западный, северо-западный, на западе, севере, в центре области 15-20, порывы 25 м/с. В Семее ночью ожидаются снег, метель, гололед. Ветер западный, северо-западный, порывы 15-20 м/с. В период 25-27 марта в связи с сохранением положительных дневных температур в области продолжится интенсивное снеготаяние, ожидается формирование талого и склонового стоков, подъемы уровней воды на реках и вскрытие рек от льда, не исключено образование заторов льда в руслах рек. При этом возможны разливы и подтопления.

В Карагандинской области ожидается на севере, юге временами туман. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный, северный, ночью на севере, востоке области порывы 15-18 м/с. В Караганде ожидается ночью и утром туман. На дорогах гололедица.



В области Улытау ожидается ночью и утром на севере, востоке, в центре туман. Ветер северо-восточный, восточный, на западе, востоке, в центре области временами порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидается ночью и утром туман. Ветер северо-восточный, восточный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

В Павлодарской области ожидается ветер северо-западный, ночью на севере, востоке, юге порывы 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ожидается ветер северо-западный, западный, ночью на востоке области, днем на западе, севере порывы 15-20 м/с. В Петропавловске ожидается ветер северо-западный, западный, днем порывы 15-20 м/с.

В Жамбылской области ожидаются ночью на западе, юге, в горных районах области осадки, гололед, в горных районах области временами сильные осадки (дождь, снег), днем в горных районах области осадки (дождь, снег), гололед. На севере, юге, в горных районах области туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, порывы 23 м/с. В Таразе ожидается ночью и утром дождь. Временами туман. Ветер северо-восточный, утром и днем порывы 15-20 м/с.

В Костанайской области ожидается ночью и утром на юге, востоке области туман.

На севере, в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный, ночью на севере, в центре области 15-20 м/с, днем 15-20, на севере, в центре области порывы 23 м/с. В Кызылорде ветер северо-восточный, 15-20 м/с.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" поделились прогнозом погоды в Астане, Алматы и Шымкенте на ближайшие трое суток – с 25 по 27 марта 2025 года.

