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Происшествия

15 свертков с белым порошком нашли у жителя Жанаозена

Полицейские, сотрудники полиции, полиция, задержание, арест, наручники, фото - Новости Zakon.kz от 25.03.2025 10:22 Фото: Zakon.kz
В Жанаозене сотрудники полиции совместно с бойцами Национальной гвардии задержали мужчину, у которого при себе обнаружили запрещенные вещества, сообщает Zakon.kz.

Горожанина, который стал вести себя подозрительно при виде сотрудников правоохранительных органов, остановили возле одного из домов в микрорайоне Коктем, рассказали в пресс-службе Нацгвардии РК.

"При личном досмотре у задержанного нашли 15 свертков с белым порошкообразным веществом, обернутых черной изолентой", – рассказал начальник войскового наряда Онгарсын Акмуратов.

Выяснилось, что ранее мужчину уже неоднократно привлекали к уголовной ответственности. Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование.

Ранее в Актау задержали двух мужчин и женщину, которые изготавливали наркотики на съемной квартире. При обыске у них изъяли пять целлофановых пакетов, в которых содержались расфасованные закладки.

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Андрей Дюсупов
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