15 свертков с белым порошком нашли у жителя Жанаозена

В Жанаозене сотрудники полиции совместно с бойцами Национальной гвардии задержали мужчину, у которого при себе обнаружили запрещенные вещества, сообщает Zakon.kz.

Горожанина, который стал вести себя подозрительно при виде сотрудников правоохранительных органов, остановили возле одного из домов в микрорайоне Коктем, рассказали в пресс-службе Нацгвардии РК.

"При личном досмотре у задержанного нашли 15 свертков с белым порошкообразным веществом, обернутых черной изолентой", – рассказал начальник войскового наряда Онгарсын Акмуратов.

Выяснилось, что ранее мужчину уже неоднократно привлекали к уголовной ответственности. Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование.

Ранее в Актау задержали двух мужчин и женщину, которые изготавливали наркотики на съемной квартире. При обыске у них изъяли пять целлофановых пакетов, в которых содержались расфасованные закладки.