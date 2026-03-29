Фрагменты, похожие на части беспилотника, обнаружили в Атырауской области
Фото: polisia.kz
В Атырауской области обнаружили предметы, похожие на фрагменты беспилотного летательного аппарата, сообщает Zakon.kz.
В полиции региона сообщили Zakon.kz, что по факту начата проверка. К работе подключены уполномоченные службы.
"Департамент полиции Атырауской области совместно с уполномоченными службами проводит проверочные мероприятия по факту обнаружения предметов, похожих на фрагменты от беспилотного летательного аппарата. Объект обнаружен вне территории населенного пункта. Все обстоятельства происшествия устанавливаются", – говорится в сообщении ведомства 29 марта 2026 года.
Ранее упавший беспилотник обнаружили в Западно-Казахстанской области.
