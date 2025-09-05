#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
537.91
628.87
6.6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
30 лет Конституции
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+19°
$
537.91
628.87
6.6
Происшествия

Мужчину в потенциально смертельном состоянии экстренно доставили вертолетом в Павлодар

пациента экстренно доставили в Павлодар на вертолете, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2025 20:49 Фото: пресс-служба МЧС РК
Экипаж "Казавиаспас" МЧС Казахстана экстренно перевез 66-летнего пациента из Актогайского района в Павлодар для получения специализированной медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в министерстве, мужчине поставили диагноз тромбоэмболия легочной артерии.

"Экипаж "Казавиаспас" МЧС Казахстана выполнил санитарный рейс, экстренно перевезя пациента 1959 года рождения с диагнозом тромбоэмболия легочной артерии из Актогайского района в Павлодар для получения специализированной медицинской помощи", – говорится в сообщении.

Согласно данным ведомства, полет проходил под постоянным контролем врачей. Состояние пациента непрерывно отслеживалось до передачи медикам из Павлодара.

"Операцию выполнил опытный экипаж: Саукинбек Керим, Асилхан Азамат и Шахабаев Даурен. Слаженные действия команды позволили быстро и безопасно доставить мужчину", – резюмировали в министерстве.

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) – закупорка легочной артерии или ее ветвей тромбами, которые образуются чаще в крупных венах нижних конечностей или таза. Она чрезвычайно опасна, поскольку является потенциально смертельным состоянием, требующим экстренной медицинской помощи.

Ранее сообщалось, что новорожденного экстренно доставили вертолетом из Экибастуза в Павлодар.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Попавшему в беду щенку помогли спасатели Усть-Каменогорска
Происшествия
20:11, Сегодня
Попавшему в беду щенку помогли спасатели Усть-Каменогорска
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: