Мужчину в потенциально смертельном состоянии экстренно доставили вертолетом в Павлодар

Экипаж "Казавиаспас" МЧС Казахстана экстренно перевез 66-летнего пациента из Актогайского района в Павлодар для получения специализированной медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в министерстве, мужчине поставили диагноз тромбоэмболия легочной артерии.

"Экипаж "Казавиаспас" МЧС Казахстана выполнил санитарный рейс, экстренно перевезя пациента 1959 года рождения с диагнозом тромбоэмболия легочной артерии из Актогайского района в Павлодар для получения специализированной медицинской помощи", – говорится в сообщении.

Согласно данным ведомства, полет проходил под постоянным контролем врачей. Состояние пациента непрерывно отслеживалось до передачи медикам из Павлодара.

"Операцию выполнил опытный экипаж: Саукинбек Керим, Асилхан Азамат и Шахабаев Даурен. Слаженные действия команды позволили быстро и безопасно доставить мужчину", – резюмировали в министерстве.

Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) – закупорка легочной артерии или ее ветвей тромбами, которые образуются чаще в крупных венах нижних конечностей или таза. Она чрезвычайно опасна, поскольку является потенциально смертельным состоянием, требующим экстренной медицинской помощи.

