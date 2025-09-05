Мужчину в потенциально смертельном состоянии экстренно доставили вертолетом в Павлодар
Фото: пресс-служба МЧС РК
Экипаж "Казавиаспас" МЧС Казахстана экстренно перевез 66-летнего пациента из Актогайского района в Павлодар для получения специализированной медицинской помощи, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в министерстве, мужчине поставили диагноз тромбоэмболия легочной артерии.
"Экипаж "Казавиаспас" МЧС Казахстана выполнил санитарный рейс, экстренно перевезя пациента 1959 года рождения с диагнозом тромбоэмболия легочной артерии из Актогайского района в Павлодар для получения специализированной медицинской помощи", – говорится в сообщении.
Согласно данным ведомства, полет проходил под постоянным контролем врачей. Состояние пациента непрерывно отслеживалось до передачи медикам из Павлодара.
"Операцию выполнил опытный экипаж: Саукинбек Керим, Асилхан Азамат и Шахабаев Даурен. Слаженные действия команды позволили быстро и безопасно доставить мужчину", – резюмировали в министерстве.
Тромбоэмболия легочной артерии (ТЭЛА) – закупорка легочной артерии или ее ветвей тромбами, которые образуются чаще в крупных венах нижних конечностей или таза. Она чрезвычайно опасна, поскольку является потенциально смертельным состоянием, требующим экстренной медицинской помощи.
