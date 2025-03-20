Вертолетом пришлось доставить пациентку к врачам из области Абай в Усть-Каменогорск

Санитарный рейс сегодня выполнили пилоты АО "Казавиаспас" МЧС РК Анатолий Козловский и Бауржан Бутенбаев. Вертолет МИ-8 совершил вылет в область Абай для экстренной медицинской эвакуации, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС рК, женщина успешно доставлена из села Маканчи области Абай в г. Усть-Каменогорск и передана медикам для дальнейшего лечения.

Экипажи "Казавиаспас" МЧС РК продолжают выполнять важную миссию по оказанию помощи людям, нуждающимся в срочной госпитализации и готовы лететь в условиях сложного рельефа местности, при различных погодных условиях.

Ранее сообщалось, что полицейские Степногорска помогли матери и ребенку.