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События

Вертолетом пришлось доставить пациентку к врачам из области Абай в Усть-Каменогорск

спасатели доставили вертолетом жительницу области Абай медикам, фото - Новости Zakon.kz от 20.03.2025 23:43 Фото: пресс-служба МЧС РК
Санитарный рейс сегодня выполнили пилоты АО "Казавиаспас" МЧС РК Анатолий Козловский и Бауржан Бутенбаев. Вертолет МИ-8 совершил вылет в область Абай для экстренной медицинской эвакуации, сообщает Zakon.kz.

По информации пресс-службы МЧС рК, женщина успешно доставлена из села Маканчи области Абай в г. Усть-Каменогорск и передана медикам для дальнейшего лечения.

Экипажи "Казавиаспас" МЧС РК продолжают выполнять важную миссию по оказанию помощи людям, нуждающимся в срочной госпитализации и готовы лететь в условиях сложного рельефа местности, при различных погодных условиях.

Ранее сообщалось, что полицейские Степногорска помогли матери и ребенку.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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