Баурсак в обмен на пословицу: в Семее в день Ынтымақ прошли необычные уроки мудрости

Жители Семея провели свой день, цитируя пословицы и поговорки. На улицах города развернулась необычная познавательная акция. Сотрудники спецбиблиотеки для незрячих сплотили горожан народным фольклором, раздавая баурсаки за знание народных изречений, передает корреспондент Zakon.kz.

Казахские пословицы и поговорки – это, пожалуй, самая выразительная и эмоциональная категория культурного наследия. Они отражают мудрость этноса, его историю, трудности и победы. В силу образности и глубины порой пословицы даже не удается перевести дословно.

Начиная с 14 марта в Казахстане проходит декада празднования Наурызнама. Каждый день имеет глубокий смысл и наполнен мероприятиями, отражающими богатство и многообразие казахской культуры. Новый формат празднования Наурыза был предложен в 2024 году и проходит на протяжении 10 дней. Все названия дней Наурызнама можно узнать здесь.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

21 марта в декаде Наурызнама значится как Ынтымақ. В этот день семейчане призвали на помощь мудрость веков и вспомнили те самые метафорические фразы от народа, которые и жизни учат, и отвечают на самые главные вопросы. Уроки мудрости и фольклора провели сотрудники спецбиблиотеки для незрячих и слабовидящих людей.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

"Ынтымақ называется так, потому что этот день призван объединять людей, пропагандировать мир и культуру. Мы решили сделать это через устный фольклор. У каждого народа есть пословицы и поговорки. Есть они и у нас. Вспомнить их – значит прикоснуться к мудрости наших предков. Потому мы решили обыграть эту тему. А для того, чтобы людям было проще и нагляднее, мы подготовили наглядные пособия в виде загадок. За каждый правильный ответ участник получил баурсак", – рассказала директор спецбиблиотеки для незрячих и слабовидящих граждан города Семей Гульнара Гафиатуллина.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

Участники акции испытали вдохновение от соприкосновения с устным фольклором, от сопричастности к такому удивительному жанру, как народные пословицы. Долго искать желающих не пришлось, люди с интересом подходили к организаторам и просили провести с ними викторину. Пословицы, помещенные в ребус, представляли собой яркие картинки.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

В обмен на правильный ответ дети и взрослые получали вкусный хрустящий баурсак. Несмотря на то, что сейчас идет месяц Рамазан, постящиеся уносили с собой лакомства, пообещав вкусить их во время ауызашара – вечернего приема пищи у мусульман во время месяца Рамазан.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

"Пословицы и поговорки имеют большое значение для нашего народа. Все они взяты из жизни, и мы ими разбавляем свои будни, делаем их более осмысленными, – поделилась своим мнением одна из участниц Сания Касымова, отгадавшая сразу несколько пословиц. – Я часто доношу важные вещи своим детям и внукам именно в виде пословиц. Особенно это касается знаний и уважения к старшим. Например, в казахском языке есть популярные аналоги пословиц "Век живи – век учись" или "Яблоко от яблони недалеко падает". Я очень рада, что в нашем городе для людей проходят такие поучительные акции. Знания и опыт наших предков собраны как раз в пословицах".

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

В библиотеке для незрячих и слабовидящих граждан обслуживается свыше тысячи человек. Сюда приходят и семейчане с инвалидностью по зрению, и зрячие люди. Фонд составляет около 48 тысяч изданий на четырех видах носителей – это литература по Брайлю, аудиокниги на дисках, кассетах и бумажные издания.

Фото: Zakon.kz/Бану Алиева

А недавно на полках появилось новое уникальное издание – пословицы и поговорки казахского народа для незрячих. Теперь люди, потерявшие дар зрения, смогут наравне с другими изучать устный фольклор, делая свою речь и мысли еще богаче.

Сегодня, 21 марта 2025 года, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился с теплыми пожеланиями к участникам торжеств по случаю Наурыз мейрамы.

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