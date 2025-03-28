Еще одно землетрясение, ощутимое в Кыргызстане, зафиксировали казахстанские сейсмологи

Казахстанские сейсмологи утром 28 марта зарегистрировали второе за несколько часов землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Согласно оперативным данным Центра данных Института геофизических исследований 28 марта 2025 года в 6:17 по времени Астаны в Кыргызстане произошло землетрясение.

Магнитуда mpv=4.4. Энергетический класс K=9.9.

Фото: kndc.kz

По данным Института сейсмологии Национальной академии наук Кыргызской Республики, очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана (Чаткальский хребет). В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составила: в селах Аркит, Жылгын, Тегирмен-Сай, Жол-Сай, Ит-Агар 2,5 балла.

В 03:42 28 марта в Казахстане и Кыргызстане зарегистрировали землетрясение, очаг которого располагался на территории Казахстана, в 323 км на юго-запад от города Алматы. Расчетная интенсивность в Таразе и Шу составила два балла. В селах Жамбылской области: Мерке – пять баллов, в селе Кулан – четыре балла.