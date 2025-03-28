#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
498.25
537.16
5.96
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+5°
$
498.25
537.16
5.96
Происшествия

Еще одно землетрясение, ощутимое в Кыргызстане, зафиксировали казахстанские сейсмологи

Землетрясение, Казахстан, Кыргызстан, Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 11:23 Фото: wikimedia
Казахстанские сейсмологи утром 28 марта зарегистрировали второе за несколько часов землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Согласно оперативным данным Центра данных Института геофизических исследований 28 марта 2025 года в 6:17 по времени Астаны в Кыргызстане произошло землетрясение.

Магнитуда mpv=4.4. Энергетический класс K=9.9.

Землетрясение, Кыргызстан, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 11:23

Фото: kndc.kz

По данным Института сейсмологии Национальной академии наук Кыргызской Республики, очаг землетрясения располагается на территории Кыргызстана (Чаткальский хребет). В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составила: в селах Аркит, Жылгын, Тегирмен-Сай, Жол-Сай, Ит-Агар 2,5 балла.

В 03:42 28 марта в Казахстане и Кыргызстане зарегистрировали землетрясение, очаг которого располагался на территории Казахстана, в 323 км на юго-запад от города Алматы. Расчетная интенсивность в Таразе и Шу составила два балла. В селах Жамбылской области: Мерке – пять баллов, в селе Кулан – четыре балла.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
В работе "КТЖ – Грузовые перевозки" выявлены нарушения
Происшествия
08:24, Сегодня
В работе "КТЖ – Грузовые перевозки" выявлены нарушения
Бизнесменов обязали освободить здания у мавзолея Айша-биби
Происшествия
05:45, Сегодня
Бизнесменов обязали освободить здания у мавзолея Айша-биби
Землетрясение произошло в Казахстане и Кыргызстане
Происшествия
04:12, 28 марта 2025
Землетрясение произошло в Казахстане и Кыргызстане
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: