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Происшествия

Землетрясение произошло в Казахстане и Кыргызстане

Землетрясение в Алматы, сейсмограмма, сейсмометр, сейсмология, подземные толчки, фото - Новости Zakon.kz от 28.03.2025 04:12 Фото: Zakon.kz
28 марта в 03:42 по времени Астаны в Казахстане и Кыргызстане зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.

По данным пресс-службы МЧС Казахстана, очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 323 км на юго-запад от города Алматы. Расчетная интенсивность в Таразе и Шу составила два балла. В селах Жамбылской области: Мерке – пять баллов, в селе Кулан – четыре балла.

"В городе Алматы ощутимости не было", – уточнили алматинские сейсмологи.

В Бишкеке магнитуда землетрясения составила 5,5, передает сейсмологический сайт Кыргызстана. Толчки продолжались несколько секунд и ощущались как слабая дрожь стен и мебели, особенно в многоэтажках.

Информация о пострадавших и разрушениях в обоих городах на данный момент не поступала.

Казахстанские сейсмологи 26 марта зарегистрировали землетрясение на территории Таджикистана.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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