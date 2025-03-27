Землетрясение произошло в Казахстане и Кыргызстане
Фото: Zakon.kz
28 марта в 03:42 по времени Астаны в Казахстане и Кыргызстане зарегистрировано землетрясение, сообщает Zakon.kz.
По данным пресс-службы МЧС Казахстана, очаг землетрясения располагается на территории Казахстана в 323 км на юго-запад от города Алматы. Расчетная интенсивность в Таразе и Шу составила два балла. В селах Жамбылской области: Мерке – пять баллов, в селе Кулан – четыре балла.
"В городе Алматы ощутимости не было", – уточнили алматинские сейсмологи.
В Бишкеке магнитуда землетрясения составила 5,5, передает сейсмологический сайт Кыргызстана. Толчки продолжались несколько секунд и ощущались как слабая дрожь стен и мебели, особенно в многоэтажках.
Информация о пострадавших и разрушениях в обоих городах на данный момент не поступала.
Казахстанские сейсмологи 26 марта зарегистрировали землетрясение на территории Таджикистана.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript