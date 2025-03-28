Скопление полицейских в бронежилетах: что произошло в пригороде Астаны

Фото: Zakon.kz

В социальных сетях сегодня появились кадры из Косшы, на которые попало скопление полицейских в бронежилетах и с оружием. Горожане задались вопросом, что же у них произошло. На него ответили стражи порядка, сообщает Zakon.kz.

Видео появились сразу в нескольких местных Instagram-пабликах. Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Косшы Life | Город Косшы(Лесная Поляна) (@qosshy_life) Согласно Stories, опубликованном в obyavleniya_kosshy, скопление полицейских наблюдалось рядом с Академией правоохранительных органов при Генпрокуратуре РК. Ясность внесли в Департаменте полиции Акмолинской области. "28 марта 2025 года на территории Косшы проводятся антитеррористические учения с участием специальных, правоохранительных и местных исполнительных органов. В этой связи просим жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных в учениях представителей правоохранительных органов. В период учений возможно частичное ограничение передвижения транспортных средств. Просим отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и возможным временным неудобствам", – сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области, обращаясь к жителям и гостям города. Позднее в отделе полиции Косшы отметили, что незапланированных происшествий во время учений не произошло. "Учения к 12:10 завершились", – добавили в полиции города. Ранее наш корреспондент понаблюдала за учениями, которые полиция и сотрудники КНБ провели в колледжах и вузах Костаная. Подробнее об этом можете прочитать здесь.

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