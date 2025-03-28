Скопление полицейских в бронежилетах: что произошло в пригороде Астаны
Фото: Zakon.kz
В социальных сетях сегодня появились кадры из Косшы, на которые попало скопление полицейских в бронежилетах и с оружием. Горожане задались вопросом, что же у них произошло. На него ответили стражи порядка, сообщает Zakon.kz.
Видео появились сразу в нескольких местных Instagram-пабликах.
Согласно Stories, опубликованном в obyavleniya_kosshy, скопление полицейских наблюдалось рядом с Академией правоохранительных органов при Генпрокуратуре РК.
Ясность внесли в Департаменте полиции Акмолинской области.
"28 марта 2025 года на территории Косшы проводятся антитеррористические учения с участием специальных, правоохранительных и местных исполнительных органов. В этой связи просим жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования задействованных в учениях представителей правоохранительных органов. В период учений возможно частичное ограничение передвижения транспортных средств. Просим отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям и возможным временным неудобствам", – сообщили в пресс-службе ДП Акмолинской области, обращаясь к жителям и гостям города.
Позднее в отделе полиции Косшы отметили, что незапланированных происшествий во время учений не произошло.
"Учения к 12:10 завершились", – добавили в полиции города.
Ранее наш корреспондент понаблюдала за учениями, которые полиция и сотрудники КНБ провели в колледжах и вузах Костаная. Подробнее об этом можете прочитать здесь.
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