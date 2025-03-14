Учения в колледжах и вузах Костаная: что делать при угрозе теракта

Полиция и сотрудники КНБ обходят вузы и колледжи Костаная с лекциями. Где-то "минируют" здание, где-то имитируют вооруженное нападение. А студенты отрабатывают полученные знания на практике. Корреспондент Zakon.kz понаблюдала за процессом.

Для студентов колледжей и вузов лекции и учения проходили необычно. Ребята рассказали, что процесс эвакуации в случае пожара им известен. А вот алгоритм действий в ситуациях с закладкой взрывных устройств и нападением вооруженных лиц им неизвестен, и отрабатывать такие ситуации им еще не приходилось.

"Мы стали включать в лекции практическую отработку знаний, чтобы повысить эффект от встреч. С начала 2024-2025 учебного года обошли многие школы Костаная, сегодня работаем с колледжами и вузами города. Мы рассказываем об алгоритмах поведения в экстренных ситуациях. Это обнаружение предмета, похожего на взрывное устройство, вооруженное нападение на здание, анонимная угроза о теракте", – сказал сотрудник Управления по противодействию экстремизму ДП Костанайской области, подполковник полиции Амангельды Бапинов.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Слушать сухие рекомендации мало кому интересно, поэтому в лекции включают показ видео, в том числе имитирующих разные ситуации, содержащие оперативные кадры. Правила на самом деле простые: не рисковать понапрасну, не пытаться снять на видео происходящее.

"Если вы обнаружили подозрительный предмет, не оставляйте этот факт без внимания. Спросите тех, кто находится рядом, чья вещь. Если в автобусе нашли, то сообщите водителю. Если в подъезде своего дома – звоните в полицию. Никогда не трогайте эти предметы, даже если они выглядят безопасно. Не пытайтесь его перемещать, открывать. Такие предметы могут быть оснащены системами дистанционной детонации и сработать при активизации мобильного телефона. Поэтому пользоваться мобильными телефонами в непосредственной близости тоже не рекомендуем", – отметила специалист отдела антитеррористического центра Департамента КНБ РК по Костанайской области Эльмира Шегибаева.

Сама лекция заняла около получаса. Больше времени понадобилось для отработки полученных знаний. В нашем случае имитировали нападение вооруженных людей. Студенты и преподаватели должны были укрыться от нападающих. По легенде покинуть здание не получилось.

"Закрылись в кабинете, заблокировались и соблюдаете тишину. Телефоны на беззвучный режим. Если кто-то плачет – успокоить. Не надо снимать нападающих на видео, пытаться спорить с ними. Ваша главная задача – не оказывать сопротивление, а обеспечить свою безопасность и безопасность окружающих. При операции по освобождению нельзя бежать навстречу сотрудникам полиции или от них, чтобы вас не приняли за преступника. Надо лечь на пол лицом вниз, накрыть голову руками и ждать команды", – разъяснил Амангельды Бапинов.

У руководства вуза своя задача. Надо вовремя включить систему оповещения. Она в костанайских вузах работает неплохо. Важно позвонить в полицию. Все это время педагоги в кабинетах пытаются организовать ребят на "прятки".

Согласно алгоритму, надо забаррикадировать двери, а лучше еще и на ключ их закрыть. Все должны отойти от дверей подальше, а лучше найти безопасный угол. Окна также стоит зашторить и закрыть, а свет погасить.

Фото: Zakon.kz/Дина Тукпаева

Рекомендации в отсутствии представителей полиции выполняют не все. Однако практика показывает, когда лекторы проходят по коридорам вуза, громко тарабаня в двери аудиторий, за ними наступает полная тишина.

В нашем случае с условным вооруженным нападением злоумышленники обнаружили около 80% студентов. Некоторые учащиеся не смогли закрыться в кабинетах, как рекомендовали полицейские. А соорудить из парт баррикаду получалось не всегда. Многие шумели, были и те, кто снимал происходящее на видео. Однако были и те, кто успешно сымитировал пустую аудиторию.

Руководство вуза справилось со своей задачей, вовремя уведомив учащихся о нападении. Группа быстрого реагирования и патруль полиции прибыли на место буквально через несколько минут после включения сигнализации и звонка.

"Дети учителей слушают. Но даже если их одних оставить, то они закрываются изнутри. Было так, что студенты шумели в классе, но мы начали по двери стучать и сразу наступила тишина. Еще и двери изнутри держали. Многое зависит от ситуации. Конечно, если они услышат настоящую стрельбу, то смогут сориентироваться и максимально обезопасить себя", – говорят представители полиции.

Антитеррористические учения в Казахстане проводят регулярно. О месте и времени их проведения рядовых граждан оповещают. Главная задача таких мероприятий – научить людей правильному поведению в подобных ситуациях. Реальный риск существует. В 2024 году КНБ предотвратил теракт. За террористическую и экстремистскую деятельность осудили 26 человек.

В ноябре 2024 года была раскрыта ячейка радикальных исламистов. Они планировали совершить теракт из тюрьмы.