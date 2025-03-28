Палатки на случай ЧС при землетрясениях установили в Жамбылской области

В Меркенском районе Жамбылской области вдоль дороги, ведущей в горы, устанавливают временные палатки. Это плановая мера предосторожности, направленная на предотвращение возможных ЧС, сообщает Zakon.kz.

По информации Департамента по чрезвычайным ситуациям Жамбылской области, оснований для беспокойства нет. Обстановка стабильная.

Все соответствующие службы работают в усиленном режиме, обеспечивая безопасность.

Спасатели просят местных жителей сохранять спокойствие, соблюдать меры предосторожности и ориентироваться только на официальные источники информации.

Ранее мы сообщали, что после двух землетрясений в Жамбылской области в ДЧС сделали заявление.