Аким Жамбылской области призвал не верить фейкам о землетрясениях

Аким Жамбылской области Ербол Карашукеев провел заседание оперативного штаба по ликвидации последствий ЧС в Меркенском и Т. Рыскулова районах, где произошло землетрясение, сообщает Zakon.kz.

Повреждены 14 социальных объектов: девять – образования, два – здравоохранения, по одному в сфере социальной защиты, спорта и культуры.

Аким региона обратил внимание на распространение недостоверной информации в СМИ и социальных сетях и призвал доверять только официальным источникам.

Ранее жители были обеспокоены прибытием спецтехники в Меркенский район, а также установкой временных палаток. По словам главы региона, эти мероприятия проводят в соответствии с алгоритмом, направленным на предупреждение чрезвычайных ситуаций. Причин для тревоги нет.

"Ситуация в регионе находится на личном контроле главы государства. Президент поручил оказать необходимую помощь в восстановлении и ремонте социальных объектов, жилых домов. По поручению премьер-министра в область направлена правительственная рабочая группа во главе с вице-министром по чрезвычайным ситуациям", – добавил Ербол Карашукеев.

Глава региона подчеркнул, что безопасность людей – превыше всего, и поручил провести работу по оценке ущерба, учитывая требования жителей, а также держать на постоянном контроле бесперебойную работу объектов систем жизнеобеспечения, промышленных предприятий и социальных объектов.

Также акимам районов поручено осмотреть объекты в сельских населенных пунктах, контролировать ситуацию, усилить разъяснительную работу среди населения, при необходимости направить специалистов для оказания психологической помощи.

28 марта 2025 года ночью землетрясение зафиксировали в ряде районов и городе Таразе Жамбылской области. Наибольшая интенсивность – 5 баллов – зарегистрирована в селе Мерке Меркенского района. Проверка в области выявила ряд поврежденных в результате подземных толчков домов. Второе землетрясение произошло в регионе во второй половине дня.