Землетрясения в Жамбылской области: в ДЧС сделали заявление
Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
После двух землетрясений в Жамбылской области комиссией установлены трещины в 11 зданиях социальных объектов и 12 частных жилых домах в Меркенском районе и районе имени Т. Рыскулова, передает Zakon.kz.
Об этом 28 марта сообщил областной Департамент по чрезвычайным ситуациям.
"28 марта на территории Жамбылской области произошло два землетрясения. В Командном центре МЧС и на базе ДЧС области развернут оперативный штаб, работает телефон горячей линии. Комиссией установлены трещины в 11 зданиях социальных объектов и 12 частных жилых домах в Меркенском районе и районе имени Т. Рыскулова. Комиссия продолжает работу. Жертв и пострадавших нет", – говорится в сообщении.
Также в ведомстве отметили, что силы и средства ДЧС Жамбылской области, а также службы гражданской защиты находятся в полной готовности к реагированию на возможные последствия.
"Кроме того, в некоторых СМИ и социальных сетях распространяется недостоверная информация, не соответствующая действительности. Призываем всех воздержаться от распространения ложных сведений и полагаться только на официальные источники. Напоминаем, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан", – заключили в ДЧС.
28 марта 2025 года ночью землетрясение зафиксировали в ряде районов Жамбылской области и Таразе. Наибольшая интенсивность – 5 баллов – зарегистрирована в селе Мерке Меркенского района. Проверка в области выявила ряд поврежденных в результате подземных толчков домов. Во второй половине того же дня жители области снова ощутили подземные толчки. Позже президент дал ряд поручений.
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