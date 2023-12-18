Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Информацию о погибших при ЧС в Жамбылской области прокомментировали в акимате

Сугроб Фото: pixabay
5000 человек спасли из снежного плена в Жамбылской области в период ЧС. Погибших не зарегистрировано, сообщает Zakon.kz.

Как проинформировали в акимате Жамбылской области, порядка 5000 человек, попавших в снежный плен на автодорогах Жамбылской области в период ЧС, были спасены силами местных исполнительных органов, МЧС, Департамента полиции, военнослужащих Министерства обороны и дорожными службами.

Материал по теме

Трассы закрыли в Жамбылской области из-за гололеда

Погибших не зарегистрировано.

"Уважаемые жители, просим вас доверять только официальным источникам. Информация, распространяемая в социальных сетях, а также популярных мессенджерах, содержащая списки погибших при ЧС природного характера в Жамбылской области, не соответствует действительности!" - говорится в сообщении.

В акимате также напомнили, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрено наказание по статье 274 Уголовного Кодекса Республики Казахстан.

Ранее в акимате Жамбылской области объявили режим ЧС из-за сильного ветра, который достигает 45 метров в секунду, и резко усилившихся морозов.

Читайте также

Фото: предоставлено пресс-службой АО "Фонд развития промышленности"
В 2023 году автопарк страны пополнился 1235 новыми автобусами
Когда уберут снег с дорог Алматы
Когда уберут снег с дорог Алматы
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в шести казахстанских городах в понедельник
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в шести казахстанских городах в понедельник
Ирина Мишура
Жамбылская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Зачем Никита Пресняков прилетел в Казахстан
Зачем Никита Пресняков прилетел в Казахстан
певец
Али Окапов поделился радостной новостью
прогноз нумеролога для Казахстана на 2024 год
Что ждет Казахстан в 2024 году: прогноз нумеролога
Для кого будет успешным новый 2024 год
Для кого будет успешным новый 2024 год
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: