Информацию о погибших при ЧС в Жамбылской области прокомментировали в акимате

5000 человек спасли из снежного плена в Жамбылской области в период ЧС. Погибших не зарегистрировано, сообщает Zakon.kz.

Как проинформировали в акимате Жамбылской области, порядка 5000 человек, попавших в снежный плен на автодорогах Жамбылской области в период ЧС, были спасены силами местных исполнительных органов, МЧС, Департамента полиции, военнослужащих Министерства обороны и дорожными службами.

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Погибших не зарегистрировано.

"Уважаемые жители, просим вас доверять только официальным источникам. Информация, распространяемая в социальных сетях, а также популярных мессенджерах, содержащая списки погибших при ЧС природного характера в Жамбылской области, не соответствует действительности!" - говорится в сообщении.

В акимате также напомнили, что за распространение заведомо ложной информации предусмотрено наказание по статье 274 Уголовного Кодекса Республики Казахстан.

Ранее в акимате Жамбылской области объявили режим ЧС из-за сильного ветра, который достигает 45 метров в секунду, и резко усилившихся морозов.