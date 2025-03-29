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Происшествия

В Астане мужчина ловко "обчистил" пассажира автобуса

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2025 08:55 Фото: Zakon.kz
В столичном автобусе карманник воспользовался тем, что пассажир заснул во время поездки, и обокрал его. Инцидент попал на видео, сообщает Zakon.kz.

Мужчина, зайдя в общественный транспорт, заметил, что пассажир напротив него крепко спит, подходит к нему и забирает дорогостоящий гаджет. Ущерб потерпевший оценил в полмиллиона тенге.

Ссотрудники Оперативно-поискового отдела задержали 38-летнего подозреваемого. Фигурант дал признательные показания.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Мобильное устройство изъято и возвращено владельцу. Сейчас проверяется возможная причастность злоумышленника к другим аналогичным преступлениям.

Департамент полиции города Астаны предупреждает жителей столицы о необходимости быть внимательными и не оставлять ценные вещи без присмотра.

Ранее в Степногорске женщину осудили за нападение на фельдшера скорой помощи.

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Аксинья Титова
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