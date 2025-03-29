В Астане мужчина ловко "обчистил" пассажира автобуса

В столичном автобусе карманник воспользовался тем, что пассажир заснул во время поездки, и обокрал его. Инцидент попал на видео, сообщает Zakon.kz.

Мужчина, зайдя в общественный транспорт, заметил, что пассажир напротив него крепко спит, подходит к нему и забирает дорогостоящий гаджет. Ущерб потерпевший оценил в полмиллиона тенге.

Ссотрудники Оперативно-поискового отдела задержали 38-летнего подозреваемого. Фигурант дал признательные показания.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело. Мобильное устройство изъято и возвращено владельцу. Сейчас проверяется возможная причастность злоумышленника к другим аналогичным преступлениям.

Департамент полиции города Астаны предупреждает жителей столицы о необходимости быть внимательными и не оставлять ценные вещи без присмотра.

Ранее в Степногорске женщину осудили за нападение на фельдшера скорой помощи.